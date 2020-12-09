В Гафурийском районе в пожаре погиб 12-летний ребенок

Гафурийский район | 09 дек 2020 | 12:28

Очередной смертельный случай с гибелью ребёнка при пожаре произошёл сегодня утром, 9 декабря, в Гафурийском районе республики.



Как сообщает пресс-служба ГК РБ по ЧС, огонь уничтожил жилой дом, в котором находилась семья из 5 человек. Пожарный извещатель просигналил и 4 человека успели выбежать из дома. К несчастью, один ребенок — 2008 года рождения - погиб.







Причина пожара на данный момент устанавливается. На месте происшествия проведено экстренное заседание с участием руководителей ГК РБ по ЧС и МЧС России по РБ.



Напомним, накануне, 8 декабря в Бижбулякском районе в собственном доме сгорела семья с двумя детьми.



По данным ведомства, на сегодняшний день в республике произошло 10 929 пожаров, в результате которых погибли 243 человека, из них 13 детей.

Ранее следователи назвали причину пожара в Бижбулякском районе, в которой погибла семья с детьми. В ведомстве установили, что ночью 8 декабря в селе Малый Менеуз в Бибулякском районе погибли отец и мать 27 лет, а также их 4-летний сын и 6-летняя дочь.





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