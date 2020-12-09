Стали известны подробности пожара в Гафурийском районе, в котором погиб подросток | видео

Гафурийский район | 09 дек 2020 | 14:00

Погибший в пожаре в Гафурийском районе ребенок, возможно, пытался, выбраться самостоятельно. Тело подростка было найдено возле окна спасателями.



Напомним, сегодня утром в селе Табынское Гафурийского района произошел крупный пожар, который унес жизнь 11-летнего ребенка и полностью уничтожил жилой дом.





Бревенчатый дом на улице Серова загорелся 06:30 утра. В 07:41 открытое горение удалось ликвидировать.



Как рассказали «Вестям» в пресс-службе МЧС РФ по РБ, в момент возникновения пожара в доме находились молодая семья с двумя детьми и 11-летний сын хозяев. Отец семейства поехал проводить супругу на работу.



Возвращаясь с остановки, мужчина заметил дым. На максимальной скорости мужчина влетел в дом и начал выводить проснувшихся от сигнала извещателя взрослых и детей. Двоих взрослых и детей 2018 и 2020 года удалось эвакуировать. Однако густой дым и паника помешали определить сразу, что еще один ребенок остался внутри. Огонь охватил здание полностью, и войти в дом никто уже не смог. К несчастью, во время разбора завалов был найден погибший сын хозяев 2008 года рождения. 17 декабря ему исполнилось бы 12 лет.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.



На месте происшествия проведено экстренное заседание КЧС и ОПБ с участием временно исполняющего обязанности начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Эдуарда Идрисова и председателя Госкомитета РБ по ЧС Фарита Гумерова.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram