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В бассейне города Учалы произошло массовое отравление детей хлором

В бассейне города Учалы произошло массовое отравление детей хлором

Учалинский район | 09 дек 2020 | 18:28

Пресс-служба Следственного комитета РБ сегодня, 9 декабря, передала, что в Учалах возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Причиной стало массовое отравление детей хлором в бассейне.



По информации следователей, во время занятий по плаванию во «Дворце творчества» группа из 16 детей от 8 до 12 лет, а также двое тренеров почувствовали резкий запах хлора и недомогание. 

Четверо детей были госпитализированы. По данным МЧС по Башкирии – два мальчика и две девочки.  У детей было диагностировано отравление парами хлора, после обследования их отпустили домой на амбулаторное лечение. 

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс экспертных исследований, опрашиваются работники учреждения и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему, по результатам будет принято процессуальное решение», – отметили в Следкоме. 

В МЧС по Башкирии также проинформировали, что ЧП было зафиксировано в 14:40.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по Башкирии

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