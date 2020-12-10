В Давлекановском районе по фиктивному договору с заводом обналичили около 25 млн рублей

Давлекановский район | 10 дек 2020 | 10:30

Руководители ООО "Универсал" Антон Герасимов и Тимур Насибуллин пошли на мошенничество, чтобы обмануть государство. Бизнесмены заключили фиктивный договор с АО "Давлекановский завод нефтяного машиностроения" и обналичили средства, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.







Как полагает следствие, мошенники получили около 25 миллионов рублей, из которых 11,6 млн рублей перевели обратно, чтобы замаскировать обман.



Однако реализовать преступные планы не удалось. В отношении бизнесменов возбудили уголовное дело. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ в мошенничестве, сговоре и совершении преступления группой лиц.

Свою вину Герасимов и Насибуллин не признают. Известно, что дело будет рассматриваться в Давлекановском районном суде.



Им грозит до 10 лет лишения свободы и взыскание до одного миллиона рублей либо штраф в размере трехлетнего дохода осужденного.





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