Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Давлекановском районе по фиктивному договору с заводом обналичили около 25 млн рублей

В Давлекановском районе по фиктивному договору с заводом обналичили около 25 млн рублей

В Давлекановском районе по фиктивному договору с заводом обналичили около 25 млн рублей

Давлекановский район | 10 дек 2020 | 10:30

Руководители ООО "Универсал" Антон Герасимов и Тимур Насибуллин пошли на мошенничество, чтобы обмануть государство. Бизнесмены заключили фиктивный договор с АО "Давлекановский завод нефтяного машиностроения" и обналичили средства, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.



Как полагает следствие, мошенники получили около 25 миллионов рублей, из которых 11,6 млн рублей перевели обратно, чтобы замаскировать обман.

Однако реализовать преступные планы не удалось. В отношении бизнесменов возбудили уголовное дело. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ в мошенничестве, сговоре и совершении преступления группой лиц.

Свою вину Герасимов и Насибуллин не признают. Известно, что дело будет рассматриваться в Давлекановском районном суде.

Им грозит до 10 лет лишения свободы и взыскание до одного миллиона рублей либо штраф в размере трехлетнего дохода осужденного.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: sterlegrad.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: