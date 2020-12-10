В Башкирии за прошедшие сутки произошло 2 пожара, в которых погибли люди

| 10 дек 2020 | 11:17

В МЧС по Башкирии сообщили, что за сутки в республике произошли два пожара, которые унесли жизни людей – в Благовещенском районе и в Уфе.







О возгорании в Благовещенском районе спасатели узнали минувшей ночью в 3:06. На месте происшествия пожарные выяснили, что горит бревенчатый дом с дощатым пристроем. Во время тушения пожара был обнаружен погибший 67-летний мужчина.



Еще один пожар произошел также минувшей ночью в доме в Первоминском переулке в Демском районе Уфы. Когда на место прибыли спасатели, то увидели, что открытым огнем горит бревенчатый дом. Во время тушения было обнаружено тело 42-летнего хозяина дома.

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Фото: МЧС по Башкирии