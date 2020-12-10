Массовая авария в Уфе: иномарка врезалась в погрузчик, пострадали люди

Уфа | 10 дек 2020 | 11:23

Накануне, 9 декабря, в Уфе произошла массовая авария. Инцидент зафиксирован на улице Кировоградской. Как сообщает ГИБДД Башкирии, в ДТП есть пострадавшие.







Известно, что 27-летний парень за рулём «Хёндай Акцент» въехал в экскаватор-погрузчик. После этого машину отбросило на попутный автомобиль «Рено Флюенс». Помощь врачей потребовалась водителю «Хёндай» и его 22-летнему пассажиру.



По сообщениям ведомства, за последние сутки зарегистрировано 7 автомобильных аварий. В ДТП пострадали 9 человек.



Ранее сообщалось об еще одной аварии в Уфе. Зесь женщина за рулем Mitsubishi Dion опрокинула на перекрестке грузовик. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на запрещающий сигнал светофора.





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