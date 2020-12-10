Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Массовая авария в Уфе: иномарка врезалась в погрузчик, пострадали люди

Массовая авария в Уфе: иномарка врезалась в погрузчик, пострадали люди

Массовая авария в Уфе: иномарка врезалась в погрузчик, пострадали люди

Уфа | 10 дек 2020 | 11:23

Накануне, 9 декабря, в Уфе произошла массовая авария. Инцидент зафиксирован на улице Кировоградской. Как сообщает ГИБДД Башкирии, в ДТП есть пострадавшие.



Известно, что 27-летний парень за рулём «Хёндай Акцент» въехал в экскаватор-погрузчик. После этого машину отбросило на попутный автомобиль «Рено Флюенс». Помощь врачей потребовалась водителю «Хёндай» и его 22-летнему пассажиру.

По сообщениям ведомства, за последние сутки зарегистрировано 7 автомобильных аварий. В ДТП пострадали 9 человек.

Ранее сообщалось об еще одной аварии в Уфе. Зесь женщина за рулем Mitsubishi Dion опрокинула на перекрестке грузовик. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на запрещающий сигнал светофора.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: