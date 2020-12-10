В Уфе подросток угнал у матери автомобиль и устроил погоню с ДПС

Уфа | 10 дек 2020 | 12:07

В столице республики во время патрулирования улицы Глинки инспекторы ДПС заметили подозрительную белую «Ладу Гранту». Сотрудники правопорядка приказали водителю остановиться, но автомобиль только резко прибавил ход. Машину пришлось преследовать.







Погоня закончилась во дворе дома на улице Ферина. Водитель не справился с управлением и въехал в железные стойки. После чего он бросил автомобиль и скрылся с места ДТП.

Однако отыскать беглеца удалось быстро. Им оказался 17-летний подросток. Позже выяснилось, что парень взял у матери ключи от ее автомобиля, чтобы заранее прогреть салон. Но по неизвестным причинам он уехал в неизвестном направлении. Теперь и не совершеннолетнему, и его родительнице грозит административная ответственность. В деле разбираются сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних.





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