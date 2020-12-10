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В Баймаке остановили пьяного водителя маршрутки

В Баймаке остановили пьяного водителя маршрутки

Баймакский район | 10 дек 2020 | 12:13

Пьяный водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter маршрута №6 был остановлен сотрудникам ГИБДД в Баймаке вечером 9 декабря, сообщает Госавтоинспекция по Башкирии.



При проверке документов от мужчины исходил резкий запах спиртного. При освидетельствовании было установлено, что водитель пьян. В отношении горожанина был составлен протокол.

Отмечено, что на момент остановки маршрутки пассажиров в салоне не было.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на бывшего главу Баймакского района завели уголовное дело. Он контролировал реконструкцию стадиона, которая так и не была завершена, несмотря на вложения властей в 82 млн рублей.

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Источник: ufa.aif.ru

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