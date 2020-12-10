В Башкирии пропала жительница Зилаирского района Екатерина Лаптева

Зилаирский район | 10 дек 2020 | 17:05

В Башкирии без вести пропала 33-летняя жительница Зилаирского района Екатерина Лаптева. Ориентировка на поиск женщины опубликована на странице волонтеров «Лиза Алерт».



Сообщается, что она пропала три дня назад, 7 декабря. Тогда она вышла из дома и обратно не вернулась. Уточняется, что женщина нуждается в медицинской помощи.







Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, русые волосы, серо-голубые глаза.



Одежда: темно-зеленая куртка с капюшоном до колен, замшевые сапоги до колен, черная шапка.



Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Екатерины, позвоните на единый номер экстренных служб (112) или волонтерам (8-800-700-54-52).





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Фото: Лиза Алерт