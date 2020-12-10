Смертельная авария в Уфе: разбился водитель китайского самосвала | видео
Уфа | 10 дек 2020 | 20:33
Смертельное ДТП с участием большегруза произошло сегодня, 10 декабря, в башкирской столице. По предварительной информации ГИБДД РБ, 56-летний водитель самосвала Shacman при спуске на улицу Вокзальная не справился с управлением и опрокинулся.
Водитель грузовика зажало в смятой кабине, спасатели достали его с помощью спецоборудования, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты населения города Уфы. К сожалению, мужчина не подавал признаков жизни, врачи констатировали его смерть.
В результате аварии пострадали также припаркованные вдоль Daewoo Gentra, Volkswagen Polo и Лада Приора. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее сообщалось, что 9 декабря, в Уфе произошла массовая авария. Инцидент зафиксирован на улице Кировоградской. Как сообщает ГИБДД Башкирии, в ДТП есть пострадавшие.