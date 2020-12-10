В Уфе произошел пожар в административном здании с детьми внутри

Загоревшийся калорифер стал причиной пожара в Уфе вечером 10 декабря. В 6 часов вечера поступило сообщение о задымлении в двухэтажном административном здании по адресу — бульвар Молодежный д. 3/2.
В течение 20 минут пожарные локализовали огонь на площади 4 кв.м. В соседнее здание было выведено 14 человек, в том числе 7 детей. Медики провели осмотр эвакуированных. Никто не пострадал. Родители забрали детей по домам.
Как сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ, в подсобном помещении загорелся обогреватель. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.