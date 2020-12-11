Авария в Краснокамском районе: водитель съехал в кювет и опрокинулся

Краснокамский район | 11 дек 2020 | 10:11

Накануне, 10 декабря, ближе к 00:00 в Краснокамском районе произошло смертельное ДТП. По данным региональной Госавтоинспекции, несчастный случай произошел на 6 км дороги Большой Кельтей-Куяново.







Сообщается, что 41-летний водитель за рулем «Богдана» съехал в кювет и опрокинулся. К сожалению, он погиб на месте. Врачи констатировали его смерть.



По факту трагической аварии начато разбирательство. В ходе него будут выяснены причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в башкирской столице произошло смертельное ДТП с участием большегруза. В результате аварии пострадали также припаркованные вдоль Daewoo Gentra, Volkswagen Polo и Лада Приора. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. По предварительной информации ГИБДД РБ, 56-летний водитель самосвала Shacman при спуске на улицу Вокзальная не справился с управлением и опрокинулся.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram