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Авария в Краснокамском районе: водитель съехал в кювет и опрокинулся

Авария в Краснокамском районе: водитель съехал в кювет и опрокинулся

Краснокамский район | 11 дек 2020 | 10:11

Накануне, 10 декабря, ближе к 00:00 в Краснокамском районе произошло смертельное ДТП. По данным региональной Госавтоинспекции, несчастный случай произошел на 6 км дороги Большой Кельтей-Куяново.



Сообщается, что 41-летний водитель за рулем «Богдана» съехал в кювет и опрокинулся. К сожалению, он погиб на месте. Врачи констатировали его смерть.

По факту трагической аварии начато разбирательство. В ходе него будут выяснены причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в башкирской столице произошло смертельное ДТП с участием большегруза. В результате аварии пострадали также припаркованные вдоль Daewoo Gentra, Volkswagen Polo и Лада Приора. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. По предварительной информации ГИБДД РБ, 56-летний водитель самосвала Shacman при спуске на улицу Вокзальная не справился с управлением и опрокинулся. 

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Источник: gorobzor.ru

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