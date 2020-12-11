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В Уфе мужчина до смерти избил своего пожилого отца

В Уфе мужчина до смерти избил своего пожилого отца

Уфа | 11 дек 2020 | 10:58

В столице Башкирии 7 декабря обнаружено тело 73-летнего мужчины в его квартире. Оказалось, что пенсионера лишил жизни собственный сын.



6 декабря мужчины поскандалили, и ссора переросла в потасовку. 38-летний горожанин несколько раз ударил ногами старика и ушел. Вернувшись на следующее утро, он обнаружил тело отца. Отцеубийца сообщил о смерти родителя своей сестре и попросту ушел, ничего не рассказал об избиении.

По данным пресс-службы следственного комитета, эксперты сразу установили, что пожилой уфимец скончался из-за полученных травм. Задержанный стал фигурантом дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения.

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Источник: www.sobkor02.ru

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