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В Уфе бесследно пропали сразу два ребенка

В Уфе бесследно пропали сразу два ребенка

Уфа | 11 дек 2020 | 11:04

В столице Башкирии при загадочных обстоятельствах пропали без вести 12-летняя Нурия Климова и 14-летний Юсуф Климов. Вчера, 10 декабря, они не вернулись домой из школы.



Приметы Нурии: худощавая, рост около 164 см, каштановые волосы, карие глаза. Она была одета в пуховик красного цвета, светлую олимпийку, гамаши синего цвета, серебристую водолазку, черный сарафан и сапоги черного цвета. На голове у нее была шапка с блестками синего цвета.

Приметы Юсуфа: среднее телосложение, рост около 152 см, черные кудрявые волосы, темно-карие глаза. В день исчезновения на нем был пуховик синего цвета, джинсы, темно-синяя рубашка, сапоги черного цвета и синяя шапка с помпоном.

Поисками пропавших без вести детей занимаются волонтеры. Подростки нуждаются в помощи медиков, поэтому важно найти их как можно быстрее. Телефоны для связи: 8 (800) 700-54-52 или 02.

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Источник: bash.news

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