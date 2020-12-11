В Туймазинском районе восьмилетний мальчик вывел свою сестренку из горящего дома

Туймазинский район | 11 дек 2020 | 13:38

9 декабря в Туймазинском районе Башкортостана случился пожар в селе Серафимовский. В момент возгорания дома находились только двое малышей, которым удалось спастись, благодаря сигналу пожарного извещателя.







Сообщение о пожаре в доме не Лесной улице поступило в 15:27. Прибывшие на место огнеборцы справились с возгоранием. Оказалось, что в доме могли погибнуть дети. Восьмилетний мальчик и шестилетняя девочка находились дома одни. Старший брат услышал сигнал датчика и тут же вывел сестренку на улицу, схватив ее за руку. Еще одни ребенок в это время находился в школе.

Пожарный извещатель установили в доме многодетной семьи почти два года назад по льготной программе. Родители вовремя меняли в устройстве батарейки, благодаря чему датчик сработал в критический момент.



Ранее сообщалось о том, что загоревшийся калорифер стал причиной пожара в Уфе вечером 10 декабря. В 6 часов вечера поступило сообщение о задымлении в двухэтажном административном здании по адресу — бульвар Молодежный д. 3/2.

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