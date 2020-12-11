В Туймазинском районе страшная трагедия унесла жизнь мужчины
| 11 дек 2020 | 15:19
Госкомитет по ЧС сегодня, 11 декабря, через пресс-службу передал о пожаре, который унес жизнь 69-летнего жителя Туймазинского района.
По данным ведомства, сообщение о возгораниии поступило 10 декабря в селе Райманово. Когда пожарные прибыли на место трагедии, то обнаружили, что горит кровля и второй этаж двухэтажного кирпичного дома.
Тело погибшего было обнаружено во время тушения огня. В госкомитете полагают, что причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.