В Туймазинском районе страшная трагедия унесла жизнь мужчины

| 11 дек 2020 | 15:19

Госкомитет по ЧС сегодня, 11 декабря, через пресс-службу передал о пожаре, который унес жизнь 69-летнего жителя Туймазинского района.



По данным ведомства, сообщение о возгораниии поступило 10 декабря в селе Райманово. Когда пожарные прибыли на место трагедии, то обнаружили, что горит кровля и второй этаж двухэтажного кирпичного дома.







Тело погибшего было обнаружено во время тушения огня. В госкомитете полагают, что причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.



Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе восьмилетний мальчик вывел свою сестренку из горящего дома.





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Фото: госкомитет по ЧС