В Башкирии пропал житель Белорецкого района Рафаэль Махмутов

Белорецкий район | 12 дек 2020 | 11:18

В Башкирии начаты поиски 44-летнего жителя Белорецкого района Рафаэля Махмутова. Ориентировка на поиски мужчины опубликована на странице волонтеров «Лиза Алет» в социальных сетях.



Сообщается, что мужчина пропал еще 7 декабря в деревне Исмакаево. Тогда он вышел из дома и не вернулся. Родные предупреждают, что у него возможна потеря памяти.







Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза.



Одежда: черная куртка с красными полосами на груди, синие джинсы. Синий свитер, черные сапоги, черная шапка.



Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Рафаэля, позвоните на единый номер экстренных служб (112) или волонтерам (8-800-700-54-52).





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Фото: Лиза Алерт