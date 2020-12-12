ДТП В Нуримановском районе: водитель ВАЗ-2111 сбил 12-летнюю школьницу

Нуримановский район | 12 дек 2020 | 13:13

На ДТП с участием ребенка выезжали госавтоинспекторы 11 декабря в Нуримановский район Башкирии. 12-летняя девочка попала под колеса ВАЗ-2111 в селе Староисаево.



По данным пресс-службы региональной ГИБДД, подросток вышел из-за школьного автобуса и перебегала дорогу в неположенном месте.







«В результате аварии шестиклассница с серьезными травмами госпитализирована», — уточнили дорожные полицейские.



49-летний водитель объяснил инспекторам, что девочка внезапно выбежала из-за остановившегося автобуса.



Ранее сообщалось о том, что в Нуримановском районе предпринимателя обязали возместить урон, который он нанес природе. Судебные приставы арестовали банковские счета нарушителя, ограничили его в праве выезда за границу.





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Фото: ГИБДД по РБ