Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » ДТП В Нуримановском районе: водитель ВАЗ-2111 сбил 12-летнюю школьницу

ДТП В Нуримановском районе: водитель ВАЗ-2111 сбил 12-летнюю школьницу

ДТП В Нуримановском районе: водитель ВАЗ-2111 сбил 12-летнюю школьницу

Нуримановский район | 12 дек 2020 | 13:13

На ДТП с участием ребенка выезжали госавтоинспекторы 11 декабря в Нуримановский район Башкирии. 12-летняя девочка попала под колеса ВАЗ-2111 в селе Староисаево.

По данным пресс-службы региональной ГИБДД, подросток вышел из-за школьного автобуса и перебегала дорогу в неположенном месте.



«В результате аварии шестиклассница с серьезными травмами госпитализирована», — уточнили дорожные полицейские.

49-летний водитель объяснил инспекторам, что девочка внезапно выбежала из-за остановившегося автобуса.

Ранее сообщалось о том, что в Нуримановском районе предпринимателя обязали возместить урон, который он нанес природе. Судебные приставы арестовали банковские счета нарушителя, ограничили его в праве выезда за границу.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: