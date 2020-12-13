Уфа | 13 дек 2020 | 10:49

В Уфе пропала 16-летняя Нурия Христофорова. Как сообщают волонтеры «Лиза Алерт», девушка ушла из дома 12 декабря и не вернулась.



Приметы: рост 160 сантиметров, спортивного телосложения, темно-каштановые волосы ниже лопаток, карие глаза. Была одета в бело-голубую удлиненную куртку, черные брюки, серо-синие зимние кроссовки, серую шапку.



Всех, кто обладает информацией о местонахождении Нурии, просьба сообщить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.



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Фото: «Лиза Алерт»