Авария в Сибае: во встречном столкновении с участием нетрезвого водителя пострадал пассажир
Сибай | 13 дек 2020 | 15:00
В Сибае накануне днем на Индустриальном шоссе произошло ДТП с участием нетрезвого водителя.
По данным региональной Госавтоинспекции, столкнулись Toyota Corolla, под управлением 55-летнего местного жителя, и встречная «Лада Гранта», за рулём которой находился 25-летний мужчина.
В дорожном происшествии пострадал 56-летний пассажир отечественного автомобиля — он получил травмы. Известно, что водитель Toyota находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.
В ведомстве сообщили, что 12 декабря на дорогах республики зарегистрировано пять автомобильных аварий, в которых шесть человек получили травмы.
Ранее сообщалось о том, что в школьной столовой города Сибая подали макароны с червями. Очевидец выложил фотографии и подписал, что так кормят его ребенка в столовой школы № 1 в городе.