Авария в Сибае: во встречном столкновении с участием нетрезвого водителя пострадал пассажир

Сибай | 13 дек 2020 | 15:00

В Сибае накануне днем на Индустриальном шоссе произошло ДТП с участием нетрезвого водителя.







По данным региональной Госавтоинспекции, столкнулись Toyota Corolla, под управлением 55-летнего местного жителя, и встречная «Лада Гранта», за рулём которой находился 25-летний мужчина.



В дорожном происшествии пострадал 56-летний пассажир отечественного автомобиля — он получил травмы. Известно, что водитель Toyota находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.



В ведомстве сообщили, что 12 декабря на дорогах республики зарегистрировано пять автомобильных аварий, в которых шесть человек получили травмы.

Ранее сообщалось о том, что в школьной столовой города Сибая подали макароны с червями. Очевидец выложил фотографии и подписал, что так кормят его ребенка в столовой школы № 1 в городе.





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Фото: пресс-служба ГИБДД РБ