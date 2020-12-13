В Чишминском районе застряв в заборе насмерть замерзла женщина

Чишминский район | 13 дек 2020 | 15:46

В Башкирии женщина застряла в заборе. Так она провела всю ночь. Пострадавшую обнаружили только утром, к этому времени она уже замерзла до смерти.







О произошедшем стало известно сегодня, 13 декабря. Как рассказали очевидцы, всё произошло в деревне Дёме Чишминского района. Со слов местных жителей, на улице было темно и женщину никто не увидел. В Следственном комитете подтвердили эту информацию.

— По факту обнаружения тела женщины органами СК России по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено, — отметили следователи.

Ранее сообщалось об аварии в Чишминском районе. Здесь пожилого мужчину насмерть смяло в ВАЗе.





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