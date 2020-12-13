В Салавате взрослая женщина забеременела от подростка

Салават | 13 дек 2020 | 21:02

Жительница Салавата забеременела от несовершеннолетнего и избежала судебного наказания. Подробности рассказали в пресс-службе городского суда.



Взрослая жительница Салавата вступила в интимную связь с 15-летним парнем. Установлено, что все произошло по обоюдному согласию. Применения психического и физического насилия зафиксировано не было.







В ходе судебного заседания подсудимая и адвокат заявили ходатайство о прекращении уголовного дела, мотивировав это тем, что подросток каких-либо претензий женщине не имеет. В результате суд освободил женщину от уголовной ответственности.



В настоящее время они проживают вместе и ждут рождения ребенка. В дальнейшем пара намерена узаконить отношения.

Ранее сообщалось, что в Салаватском районе Башкирии произошло чудовищное преступление - 40-летний мужчина надругался над 10-летней дочерью своей сожительницы. Мать девочки обратилась с заявлением в правоохранительные органы.





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Фото: pixabay.com