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Авария в Салавате: отец погиб на глазах у 10-летней дочки

Авария в Салавате: отец погиб на глазах у 10-летней дочки

Салават | 14 дек 2020 | 09:16

Серьезное ДТП унесло жизнь одного и травмировало троих, в том числе ребенка, накануне, 13 декабря, в Салавате.



Смертельная авария произошла на улице Островского. Около шести часов вечера на выезде из города на объездную дорогу столкнулись автомобили Suzuki и Chevrolet.

На месте погиб 40-летний водитель Chevrolet. Его супругу увезли в реанимацию, 10-летняя дочка доставлена в детскую больницу. Пострадал и 67-летний водитель Suzuki — с ушибами госпитализирован в травматологическое отделение.

В причинах произошедшего разбираются специалисты.

Ранее сообщалось о том, что жительница Салавата забеременела от несовершеннолетнего и избежала судебного наказания. Установлено, что все произошло по обоюдному согласию. Применения психического и физического насилия зафиксировано не было.

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Источник: gtrk.tv

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