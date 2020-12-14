Авария в Салавате: отец погиб на глазах у 10-летней дочки
Салават | 14 дек 2020 | 09:16
Серьезное ДТП унесло жизнь одного и травмировало троих, в том числе ребенка, накануне, 13 декабря, в Салавате.
Смертельная авария произошла на улице Островского. Около шести часов вечера на выезде из города на объездную дорогу столкнулись автомобили Suzuki и Chevrolet.
На месте погиб 40-летний водитель Chevrolet. Его супругу увезли в реанимацию, 10-летняя дочка доставлена в детскую больницу. Пострадал и 67-летний водитель Suzuki — с ушибами госпитализирован в травматологическое отделение.
В причинах произошедшего разбираются специалисты.
Ранее сообщалось о том, что жительница Салавата забеременела от несовершеннолетнего и избежала судебного наказания. Установлено, что все произошло по обоюдному согласию. Применения психического и физического насилия зафиксировано не было.