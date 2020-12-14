Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » ДТП в Ишимбае: неизвестный водитель насмерть сбил 53-летнего местного жителя и скрылся

ДТП в Ишимбае: неизвестный водитель насмерть сбил 53-летнего местного жителя и скрылся

ДТП в Ишимбае: неизвестный водитель насмерть сбил 53-летнего местного жителя и скрылся

Ишимбайский район | 14 дек 2020 | 09:39

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что в Ишимбае накануне, 14 декабря, вечером неизвестный сбил насмерть 53-летнего местного жителя и скрылся. ДТП произошло на пересечении улиц Мира и Советской.



По информации ведомства, пострадавший скончался в медучреждении. В настоящий момент правоохранители разыскивают сбежавшего водителя. По имеющейся информации, он был на автомобиле ВАЗ-2109 темного цвета.

Госавтоинспекция Башкирии просит всех очевидцев сообщать любую информацию по данному факту в полицию. 

Серьезное ДТП унесло жизнь одного и травмировало троих, в том числе ребенка, накануне, 13 декабря, в Салавате. На месте погиб 40-летний водитель Chevrolet. Его супругу увезли в реанимацию, 10-летняя дочка доставлена в детскую больницу.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: