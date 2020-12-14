ДТП в Ишимбае: неизвестный водитель насмерть сбил 53-летнего местного жителя и скрылся

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что в Ишимбае накануне, 14 декабря, вечером неизвестный сбил насмерть 53-летнего местного жителя и скрылся. ДТП произошло на пересечении улиц Мира и Советской.
По информации ведомства, пострадавший скончался в медучреждении. В настоящий момент правоохранители разыскивают сбежавшего водителя. По имеющейся информации, он был на автомобиле ВАЗ-2109 темного цвета.
Госавтоинспекция Башкирии просит всех очевидцев сообщать любую информацию по данному факту в полицию.
Серьезное ДТП унесло жизнь одного и травмировало троих, в том числе ребенка, накануне, 13 декабря, в Салавате. На месте погиб 40-летний водитель Chevrolet. Его супругу увезли в реанимацию, 10-летняя дочка доставлена в детскую больницу.