ДТП в Ишимбае: неизвестный водитель насмерть сбил 53-летнего местного жителя и скрылся

Ишимбайский район | 14 дек 2020 | 09:39

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что в Ишимбае накануне, 14 декабря, вечером неизвестный сбил насмерть 53-летнего местного жителя и скрылся. ДТП произошло на пересечении улиц Мира и Советской.







По информации ведомства, пострадавший скончался в медучреждении. В настоящий момент правоохранители разыскивают сбежавшего водителя. По имеющейся информации, он был на автомобиле ВАЗ-2109 темного цвета.



Госавтоинспекция Башкирии просит всех очевидцев сообщать любую информацию по данному факту в полицию.



Серьезное ДТП унесло жизнь одного и травмировало троих, в том числе ребенка, накануне, 13 декабря, в Салавате. На месте погиб 40-летний водитель Chevrolet. Его супругу увезли в реанимацию, 10-летняя дочка доставлена в детскую больницу.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по Башкирии