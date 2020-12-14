В Гафурийском районе из реки Белой извлекли тело рыбака

Гафурийский район | 14 дек 2020 | 18:15

В Башкирии на реке Белой в Гафурийском районе произошел смертельный инцидент. 12 декабря из водоема, неподалеку от деревни Красный Октябрь, извлекли тело мужчины, сообщает «Стерлитамакский рабочий».







По предварительной информации, погибший был рыбаком. 43-летний мужчина пытался установить сети и провалился под лед. По словам местных жителей, на этом месте очень часто орудуют браконьеры.



Напомним, ранее на озере Атавды Абзелиловского района нашли тело 50-летнего мужчины. По предварительным данным, рыбак отошёл от берега примерно на 100 метров, провалился под лёд и утонул. Его вмёрзшее тело обнаружили позже.

Ранее сообщалось о том, что в Гафурийском районе в пожаре погиб 12-летний ребенок. Как сообщает пресс-служба ГК РБ по ЧС, огонь уничтожил жилой дом, в котором находилась семья из 5 человек.





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