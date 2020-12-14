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В Уфе пропали 21-летняя Анна Егорова с 7-месячным сыном

В Уфе пропали 21-летняя Анна Егорова с 7-месячным сыном

Уфа | 14 дек 2020 | 20:05

В Уфе вторые сутки ищут 21-летнюю Анну Егорову с 7-месячным сыном Андреем.  Ориентировка на их поиски опубликована на странице волонтеров «Лиза Алерт».



Известно, что молодая девушка пропала накануне, 13 декабря. Тогда она вышла с ребенка из дома и не вернулась обратно. Отмечается, что 7-месячный малыш нуждается в медицинской помощи. С тех пор информацию о пропавших родные не получили.

Приметы Анны: рост 160 см, худощавого телосложения, каштановые волосы, карие глаза.
Одежда: темно-езеленая курктка, брюки, черные полусапожки, темно-синяя шапка.
Приметы Андрея:  рост 72 см, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза.
Был одет в темно-синюю куртку, черные брюки и синюю шапку.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Анны и Андрея, позвоните на единый номер экстренных служб (112) или волонтерам (8-800-700-54-52).

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт

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