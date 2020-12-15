Пожар в частном пансионате в Абзелиловском районе: погибли 11 человек | видео
Абзелиловский район | 15 дек 2020 | 09:00
Не менее 11 человек погибли на пожаре в частном пансионате в Абзелиловском районе Башкирии. Скорее всего, престарелые и инвалиды. По факту смерти людей Следственный комитет региона возбудил уголовное дело.
Как уточнили в Следкоме РБ, страшная трагедия произошла ночью 15 декабря 2020 года в деревне Ишбулдино в здании размером 9х8 метров Автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых».
Как стало известно, что тела погибших обнаружили во время тушения. Пятерым удалось покинуть здание самостоятельно.
Сообщается, что в настоящее время крупный пожар полностью ликвидирован, причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Известно, что после пожара с 11 погибшими в Абзелиловском районе Башкирии введен режим ЧС. Об этом сообщил глава районной администрации Ильдар Нафиков.
На место пожара выехал глава Башкирии Радий Хабиров.