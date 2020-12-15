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Пожар в частном пансионате в Абзелиловском районе: погибли 11 человек | видео

Пожар в частном пансионате в Абзелиловском районе: погибли 11 человек | видео

Абзелиловский район | 15 дек 2020 | 09:00

Не менее 11 человек погибли на пожаре в частном пансионате в Абзелиловском районе Башкирии. Скорее всего, престарелые и инвалиды. По факту смерти людей Следственный комитет региона возбудил уголовное дело.



Как уточнили в Следкоме РБ, страшная трагедия произошла ночью 15 декабря 2020 года в деревне Ишбулдино в здании размером 9х8 метров Автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых».

Как стало известно, что тела погибших обнаружили во время тушения. Пятерым удалось покинуть здание самостоятельно.

Сообщается, что в настоящее время крупный пожар полностью ликвидирован, причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Известно, что после пожара с 11 погибшими в Абзелиловском районе Башкирии введен режим ЧС. Об этом сообщил глава районной администрации Ильдар Нафиков.

На место пожара выехал глава Башкирии Радий Хабиров.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

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