Стала известна предварительная причина страшного пожара произошедшего в Абзелиловском районе Башкирии

Абзелиловский район | 15 дек 2020 | 09:23

Стала известна предварительная причина пожара в деревне Ишбулдино Абзелиловского района, в котором погибли 11 постояльцев местного дома престарелых.







Как сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, деревянная постройка могла вспыхнуть из-за неаккуратного обращения с огнем. Возможно, кто-то из постояльцев или охранников бросил непотушенный окурок или спичку, из-за чего и произошел пожар.



Сейчас точную причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России и следственно-оперативная группа, которая работает на месте. Устанавливаются все личности погибших, разыскиваются их родственники, которым также оказывается психологическая помощь.

Напомним, страшная трагедия произошла ночью 15 декабря 2020 года в деревне Ишбулдино в здании размером 9х8 метров Автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых».





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Фото: МЧС по РБ