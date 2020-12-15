«Никому они не нужные были»: сиделка, спасшая из дома престарелых троих человек, рассказала подробности ЧП в Абзелиловском районе

Абзелиловский район | 15 дек 2020 | 09:30

В Абзелиловском районе Башкирии в доме престарелых ночью 15 декабря произошел пожар, в котором погибли 11 человек и выжили четверо. Сиделка, спасшая из горящего дома престарелых троих человек, в телефонном разговоре с корреспондентом агентства «Башинформ» рассказала, что среди ночи услышала сигнал сработавшего пожарного извещателя.







По ее словам, пожар начался на веранде.

«Я открыла дверь на веранду – а там уже все в огне. Наглоталась дыма. Побежала всех будить: и на первом этаже, и на втором. Главного выхода не было – там все горело. Я открыла окно – пламя разгорелось еще больше. Уже мутно все помню. Помню, что начала людей будить, дергать, таскать. Не знаю, но каким-то невероятным образом выкинула из окна троих пожилых людей – мужчин. Самого пожилого – 78-летнего старика, не знаю как, но я его вытащила, — рассказала она информагентству. — Помню, что бегала босиком по снегу: порезалась в ожогах все ноги. Помощь «скорая» уже оказала. Так жалко, все же было так хорошо».

«Никому они не нужные были», — добавила она.

Сиделка также пояснила, что бабушки и дедушки хоть были и ходящими, но плохо передвигались самостоятельно. По ее словам, их в «Дом Милосердия» поместили дети и родственники.

По предварительным данным, при пожаре в частном доме престарелых скончались четверо бабушек и семеро пожилых мужчин. Информация о погибших уточняется.



По данным пресс-службы МЧС РБ, строение эксплуатировалось как частный жилой дом, где было установлено два дымовых пожарных извещателя.



Следователями возбуждено уголовное дело. Прокуратура Башкирии взяла расследование на контроль. Будет проверено соответствие объекта противопожарным и иным требованиям, а также полнота действий контролирующих органов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.









Как сообщалось ранее, глава Башкирии Радий Хабиров выехал в деревню Ишбулдино Абзелиловского района для организации работы оперативного штаба на месте пожара в доме престарелых, в результате которого погибли 11 человек.



В Абзелиловском районе введен режим ЧС.





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Фото: СКР по РБ