«Никому они не нужные были»: сиделка, спасшая из дома престарелых троих человек, рассказала подробности ЧП в Абзелиловском районе
Абзелиловский район | 15 дек 2020 | 09:30
В Абзелиловском районе Башкирии в доме престарелых ночью 15 декабря произошел пожар, в котором погибли 11 человек и выжили четверо. Сиделка, спасшая из горящего дома престарелых троих человек, в телефонном разговоре с корреспондентом агентства «Башинформ» рассказала, что среди ночи услышала сигнал сработавшего пожарного извещателя.
По ее словам, пожар начался на веранде.
По предварительным данным, при пожаре в частном доме престарелых скончались четверо бабушек и семеро пожилых мужчин. Информация о погибших уточняется.
По данным пресс-службы МЧС РБ, строение эксплуатировалось как частный жилой дом, где было установлено два дымовых пожарных извещателя.
Следователями возбуждено уголовное дело. Прокуратура Башкирии взяла расследование на контроль. Будет проверено соответствие объекта противопожарным и иным требованиям, а также полнота действий контролирующих органов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Как сообщалось ранее, глава Башкирии Радий Хабиров выехал в деревню Ишбулдино Абзелиловского района для организации работы оперативного штаба на месте пожара в доме престарелых, в результате которого погибли 11 человек.
В Абзелиловском районе введен режим ЧС.