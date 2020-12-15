Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии пропал подросток из Стерлитамака Никита Старостин

В Башкирии пропал подросток из Стерлитамака Никита Старостин

В Башкирии пропал подросток из Стерлитамака Никита Старостин

Стерлитамакский район | 15 дек 2020 | 09:43

В Стерлитамаке без вести пропал 13-летний Никита Старостин. Мальчик исчез накануне, 14 декабря. Информация об этом появилась на странице волонтерского отряда «Отклик».

Сообщается, что подросток вышел из дома в понедельник и обратно не вернулся. С тех пор у родных нет данных о его местонахождении.



Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, русые короткие волосы, карие глаза.

Был одет в вязаную шапку черного цвета, синего цвета куртку, синие джинсы, темные зимние ботинки.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Никиты, позвоните на единый номер экстренных служб (112) или волонтерам (8-987-10-60-601).

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: Отклик

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: