В Башкирии пропал подросток из Стерлитамака Никита Старостин
Стерлитамакский район | 15 дек 2020 | 09:43
В Стерлитамаке без вести пропал 13-летний Никита Старостин. Мальчик исчез накануне, 14 декабря. Информация об этом появилась на странице волонтерского отряда «Отклик».
Сообщается, что подросток вышел из дома в понедельник и обратно не вернулся. С тех пор у родных нет данных о его местонахождении.
Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, русые короткие волосы, карие глаза.
Был одет в вязаную шапку черного цвета, синего цвета куртку, синие джинсы, темные зимние ботинки.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Никиты, позвоните на единый номер экстренных служб (112) или волонтерам (8-987-10-60-601).
Источник:
gorobzor.ru
Фото: Отклик
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