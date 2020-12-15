Стало известно, кто погиб во время пожара в Абзелиловском районе | видео

Абзелиловский район | 15 дек 2020 | 11:11

По данным башкирского МЧС, среди жертв пожара в пансионате для престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района, где погибли 11 постояльцев, значатся 7 мужчин и 4 женщины.





В аварийном ведомстве также подтвердили, что спастись смогли только 4 человека: одна сотрудница и трое мужчин. Сиделка услышала звук сработавшего извещателя и через окно вытащила пожилых подопечных. Один из них сейчас находится в больнице.

Пожар вспыхнул минувшей ночью, 15 декабря, в одноэтажном деревянном здании. Предварительная причина несчастного случая – неосторожное обращение с огнем. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело. В Абзелиловском районе сейчас действует режим ЧС. На место выехал глава республики Радий Хабиров. "КП-Уфа" удалось выяснить, кто владеет сгоревшим пансионатом.

Также телеграм-канал Life Shot опубликовал список погибших в пожаре. Самому младшему из них было 57 лет.Валиев Д. Х., 1963 г.р.Хакимов М. К., 1960 г.р.Шагалина В. Г., 1958 г.р.Сайгафаров Р. А., 1957 г.р.

Абдуллина З. Н., 1956 г.р.

Создашова Р. М., 1956 г.р.

Бикбердин Ф. З., 1954 г.р.

Мухитдинов Б. Т., 1953 г.р.

Яумбаева З. А., 1951 г.р.

Байтурин Т. Н., 1950 г.р.

Усманов А. З., 1940 г.р.





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