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Владельцам пансионата сгоревшего в Абзелиловском районе Башкирии, грозит реальный срок

Владельцам пансионата сгоревшего в Абзелиловском районе Башкирии, грозит реальный срок

Абзелиловский район | 15 дек 2020 | 11:47

По факту смертельного пожара в Башкирии, в котором погибли 11 человек, возбуждено уголовное дело по статье «Неосторожное обращение с огнем, приведшее к смерти двух и более человек».



Адвоката Роман Петров рассказал, что грозит владельцам пансионата, а их три человека: Махиянова Расима Фаршатовна, Мухамедьярова Залия Салаватовна и Фаттахов Рустам Миллятович.

- Учредителю грозит до семи лет лишения свободы. Погибших много, случай громкий, скорее всего, дадут максимальный срок. Тут еще встает вопрос к местным чиновникам, местной администрации. Видели ли они, в каком состоянии дом, выписывали ли предписания? Если да, то нужно было им обратиться в суд о прекращении деятельности этого пансионата. Думаю, следователи проверят и это, - заявил Роман Петров.

Напомним, что страшный пожар разгорелся в поселке Ишбулдино Абзелиловского района. На улице Кизильской полыхнуло деревянное одноэтажное строение 9 на 9 метров 1960 года постройки, зарегистрированное как «Дом милосердия». В огне погибли 11 человек. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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