Владельцам пансионата сгоревшего в Абзелиловском районе Башкирии, грозит реальный срок

По факту смертельного пожара в Башкирии, в котором погибли 11 человек, возбуждено уголовное дело по статье «Неосторожное обращение с огнем, приведшее к смерти двух и более человек».
Адвоката Роман Петров рассказал, что грозит владельцам пансионата, а их три человека: Махиянова Расима Фаршатовна, Мухамедьярова Залия Салаватовна и Фаттахов Рустам Миллятович.
- Учредителю грозит до семи лет лишения свободы. Погибших много, случай громкий, скорее всего, дадут максимальный срок. Тут еще встает вопрос к местным чиновникам, местной администрации. Видели ли они, в каком состоянии дом, выписывали ли предписания? Если да, то нужно было им обратиться в суд о прекращении деятельности этого пансионата. Думаю, следователи проверят и это, - заявил Роман Петров.