В Абзелиловском районе задержали директора сгоревшего дома престарелых, где погибли 11 человек

Абзелиловский район | 15 дек 2020 | 14:31

В Абзелиловском районе задержали Расиму Махиянову — директора дома милосердия, в котором сгорели 11 пенсионеров. Об этом сообщил источник в силовых структурах. Напомним, пожар произошел сегодня ночью, 15 декабря. Четыре человека смогли спастись, выпрыгнув в окно.







— Женщина задержана, проводятся следственные действия, — уточнил собеседник издания.



В местной газете «Абзелил» в декабре прошлого года писали о том, что идея организации данного пансионата принадлежала Махияновой. Несколько лет назад она взяла на воспитание из детского дома трех сестер, которые оказались психически больными. За ними требовался постоянный уход, и тогда Расима и задумалась о работе на дому. Потом появилась мысль об уходе и за пожилыми людьми.

Сначала Расима взяла к себе домой несколько человек, но места не хватало. В деревне Ишбулдино у семьи пустовал двухэтажный дом. Его привели в порядок, купили мебель и всё необходимое. Много времени ушло на оформление документов, получение лицензии. С мая 2019 года пансионат, рассчитанный на 15 человек, начал свою работу.





Ранее сообщалось о том, что владельцам пансионата сгоревшего в Абзелиловском районе Башкирии, грозит реальный срок.

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