Министр труда и соцзащиты Башкирии не знала о существовании пансионата в Абзелиловском районе

Абзелиловский район | 15 дек 2020 | 14:37

В социальных сетях Ленара Иванова высказалась о трагедии, произошедшей в Абзелиловском районе, где в пожаре погибли 11 человек.







Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии решила ответить тем, кто задает вопрос – как власти допустили такую трагедию. Ответ Ленары Ивановой оказался прост – о пансионате никто не знал. Министр отметила, что здесь произошла история схожая с учреждением «Моя семья» в Уфе. Там в октябре 2020 года разгорелся скандал. Одна из бывших сотрудниц рассказала, как обращаются с постояльцами.

— Все наперебой вопрошают, как вы это допустили, почему не проконтролировали? Но мы даже не знали о нем. Так же, как и в ситуации с пансионатом «Моя семья», данная предпринимательница не сочла нужным войти в реестр поставщиков социальных услуг, предпочитая быть невидимой для всех проверяющих структур. В прошлый раз я обращалась ко всем с просьбой посмотреть вокруг. Вдруг за соседним забором в доме, абсолютно не приспособленном для организации ухода за пожилыми, кто-то организовал такой же бизнес?! — написала Ленара Иванова.

Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе задержали директора сгоревшего дома престарелых, где погибли 11 человек.





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