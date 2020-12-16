ДТП в Уфе: водитель кроссовера сбил 80-летнюю бабушку

Уфа | 16 дек 2020 | 09:15

Накануне в столице Башкирии водитель автомобиля Volkswagen Tiguan сбил 80-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе ГИБДД по Уфе.



Авария произошла напротив жилого дома №11 по улице Мушникова. За рулем иномарки находился 33-летний мужчина.







Пенсионерка получила тяжелые травмы. Ее доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.



Ранее сообщалось об аварии в Туймазинском районе. Здесь водитель вылетел в кювет и врезался в электроопору, погиб пешеход. Трагедия случилась на 63 километре дороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы, недалеко от села Агиртамак





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