ДТП в Уфе: водитель кроссовера сбил 80-летнюю бабушку

Накануне в столице Башкирии водитель автомобиля Volkswagen Tiguan сбил 80-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе ГИБДД по Уфе.
Авария произошла напротив жилого дома №11 по улице Мушникова. За рулем иномарки находился 33-летний мужчина.
Пенсионерка получила тяжелые травмы. Ее доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось об аварии в Туймазинском районе. Здесь водитель вылетел в кювет и врезался в электроопору, погиб пешеход. Трагедия случилась на 63 километре дороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы, недалеко от села Агиртамак