Караидельский район | 16 дек 2020 | 10:00

В Караидельском районе Башкирии полуторогодовалый ребенок проглотил гвоздь и скончался. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, мальчика с диагнозом «инородное тело в гортани» доставили в реанимацию центральной районной больницы днем 13 декабря.







Несмотря на усилия врачей, маленького пациента не удалось спасти. Уже потом следственно-оперативная группа установила, что он у себя дома проглотил гвоздь, пока родителей не было рядом. Однако правоохранители все равно передали тело погибшего на медицинскую экспертизу для уточнения причин смерти.



Ранее сообщалось о том, что в Караидельском районе заработала временная ледовая переправа. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике.





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