В Стерлитамакском районе 8-месячная девочка утонула в ванной во время купания

Стерлитамакский район | 16 дек 2020 | 10:15

В поселке Рощинский Стерлитамакского района Башкирии произошла трагедия - у себя дома в ванной утонула 8-месячная девочка. Об этом сообщает издание КП-Уфа со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Со слов 35-летней матери, во время купания в ванной малышка ушла под воду. Как именно это произошло - не сообщается. Также стало известно том, что мать девочки состоит на учете в подразделении ПДН.







По факту гибели ребенка оперативники возбудили уголовное дело. Обстоятельства трагедии устанавливаются.



Ранее сообщалось об аварии в Стерлитамакском районе. Здесь столкнулись «Лада Веста» и Hyundai Creta, погиб водитель.





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