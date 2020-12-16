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На месте пожара в Стерлитамакском районе обнаружено тело мужчины

На месте пожара в Стерлитамакском районе обнаружено тело мужчины

Стерлитамакский район | 16 дек 2020 | 11:40

Накануне, 15 декабря, в селе Кармаскалы Стерлитамакского района произошел пожар, унесший жизнь 56-летнего местного жителя.

По данным Госкомитета по ЧС региона, огонь вспыхнул в жилом доме. После прибытия было обнаружено, что загорелся диван. Там же спасатели нашли останки 56-летнего мужчины. Его спасти не удалось — он погиб.



Также угарным газом отравился 58-летний хозяин дома. Его в экстренном порядке госпитализировали. Врачи ему оказывают помощь.
Спасатели предполагают, что причиной смертельного пожара стала неосторожность при курении.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамакском районе 8-месячная девочка утонула в ванной во время купания. Со слов 35-летней матери, во время купания в ванной малышка ушла под воду.

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Источник: gorobzor.ru

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