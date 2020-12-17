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ДТП в Бирском районе: водитель из Мишкинского района насмерть сбил женщину | видео

ДТП в Бирском районе: водитель из Мишкинского района насмерть сбил женщину | видео

Бирский район | 17 дек 2020 | 09:14

Накануне, 16 декабря, в вечернее время на трассе Уфа-Бирск-Янаул произошла смертельная авария. 35-летний житель Мишкинского района сбил женщину. Об этом сообщил глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.



Известно, что мужчина ехал на автомобиле ВАЗ-2109 в сторону Янаула. По словам водителя, на дорогу внезапно выбежала женщина. 48-летняя пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. Начато разбирательство.

Отметим, что за минувшие сутки в ДТП пострадали еще 11 человек. За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено свыше 2600 нарушений правил дорожного движения, задержаны 30 нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось о том, что в Бирском районе директора детского лагеря приговорили к 2 годам заключения за гибель ребенка.

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Источник: mkset.ru

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