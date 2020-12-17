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В Бурзянском районе мать обвинила знакомого дочери в двойном изнасиловании школьницы

В Бурзянском районе мать обвинила знакомого дочери в двойном изнасиловании школьницы

Бурзянский район | 17 дек 2020 | 09:27

Жительница Башкирии, работающая директором одной из сельских школ в Бурзянском районе, обвинила в двойном изнасиловании своей 16-летней дочери ее взрослого знакомого. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».



Мать потерпевшей написала заявление на 26-летнего парня в полицию 15 декабря. По ее словам, тот изнасиловал школьницу дважды: в Уфе 12 февраля в салоне машины, которая стояла на парковке торгового центра, и в лесу рядом с деревней в Бурзянском районе 23 июня. Женщина подчеркнула, что ее дочь была знакома со своим обидчиком. Почему все выяснилось спустя столь продолжительный срок, собеседник не уточнил.

Полицейские приняли заявление и начали розыск подозреваемого. Следственный комитет пока не возбудил уголовное дело.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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