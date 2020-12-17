Полицейского из Салавата наградят за спасение пенсионерки из пожара

Салават | 17 дек 2020 | 12:24

15 декабря в полицейский участок Салавата поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме произошел пожар. Первым на месте происшествия оказался старший участковый уполномоченный капитан полиции Руслан Файзуллин.







Мужчину не остановил едкий запах дыма, заполнивший подъезд. Полицейский быстро поднялся на пятый этаж и выбил дверь квартиры, в которой был очаг возгорания. Там на тот момент находилась беспомощная женщина, поэтому терять время было нельзя. Несмотря на сильное задымление, участковый вошел в квартиру и отыскал хозяйку. В этот момент на помощь подоспела пожарная бригада. Пострадавшую женщину вынесли и передали медикам.

Позднее у 82-летней пенсионерки диагностировали ожег дыхательных путей и отравление ударным газом. Бабушка проживала совсем одна и погибла, если бы не самоотверженность полицейского. В настоящий момент она находится в реанимации. Сам Руслан Файзуллин сказал, что не считает свой поступок геройским, он полагает, что просто выполнил свой долг. Однако руководители мужчине планируют дать награду за смелость.





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Фото: пресс-служба МВД по РБ