В Башкирии таксист получил 12 ножевых ранений от своих пассажиров

Салаватский район | 17 дек 2020 | 15:38

Правоохранители сразу двух субъектов – Салаватского района Башкирии и Челябинской области – расследовали инцидент, произошедший на границе. Там накануне был найден окровавленным 27-летний таксист. Мужчина в данный момент находится в реанимации. У пострадавшего 12 ножевых ранений. К счастью, правоохранители нашли виновников преступления.







Посреди недели компания из 4 человек решила «обмыть» встречу – девушки в возрасте 19 и 21 года, а также их 18 и 19-летние молодые люди. Когда алкоголь закончился, компания вызвала такси и отправилась в придорожное кафе за покупками, расположенное на границе Башкортостана и Челябинской области. Пока компания покупала алкоголь, одна из девушек поругалась со своим молодым человеком. В итоге мужчины отказались возвращаться на такси и пошли пешком. Девушки же сели в машину, но попросили водителя об услуге – подобрать парней.

Это привело уже к конфликту между молодыми людьми и водителем. Сначала таксист подрался с 19-летним молодым человеком. Но тогда ему пришел на помощь 18-летний приятель, который 12 раз ударил ножом водителя. Таксист вырвался и окровавленный довез девушек до места назначения. Уже после мужчина потерял сознание. До больницы его довезли очевидец и знакомый. В отношении 18-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело, он находится под стражей.





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