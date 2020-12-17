Директор пансионата в Абзелиловском районе, где погибли 11 человек, признала свою вину

| 17 дек 2020 | 18:10

Директор сгоревшего пансионата Расима Махиянова признала вину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета накануне вечером, 16 декабря. Пансионат, напомним, располагался в Абзелиловском районе Башкирии. В этот вторник ночью в нем вспыхнул пожар. Погибли 11 пожилых постояльцев, еще пятеро спаслись.







Как сообщили следователи, в доме отсутствовали противопожарная система безопасности, эвакуационный выход, а также «имелись нарушения при эксплуатации обогревательных приборов». Всё это, по версии следствия, и привело к трагедии.



Местные органы возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Обвиняемой грозит до десяти лет тюрьмы. Женщину отправили в СИЗО.





— Сейчас продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — отметили в ведомстве.





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