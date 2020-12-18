В Уфе в жилом доме заживо сгорела 59-летняя женщина

Уфа | 18 дек 2020 | 08:45

Сгорела заживо 59-летняя женщина во время пожара в уфимском микрорайоне Затон. Здесь вечером 17 декабря загорелся жилой дом на улице Ахметова.







Когда пожарные приехали к месту возгорания, дом, площадью в 20 квадратных метров, горел, как факел. Несмотря на то, что пожар тушили 20 машин и 13 огнеборцев, спасти хозяйку жилища не удалось – она погибла в огне.



Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России.

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