Пожар в Учалинском районе: в частном доме заживо сгорели два человека | видео

Учалинский район | 18 дек 2020 | 22:36

Крупный пожар унес жизни двоих жителей деревни Батталово Учалинского района. Сообщение о возгорании в жилом доме по улице Молодежная поступило сегодня, 18 декабря в 18:09.





К моменту приезда пожарно-спасательных подразделений бревенчатый дом площадью 56 кв.м. был полностью охвачен огнем. Пожар локализовали в 19:40. Открытое горение ликвидировано в 20:13.



К сожалению, в ходе тушения на пепелище были обнаружены двое погибших: мужчина 1968 и женщина 1959 годов рождения. Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии выяснили причину массового отравления детей в бассейне в Учалинском районе. Напомним, 9 декабря, во время группового занятия в бассейне взрослые и дети в возрасте от 7 до 12 лет почувствовали недомогание и резкий запах хлора – четверо попали в больницу с отравлением.





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Фото: скрин видео