Авария в Кушнаренковском районе: столкнулись ЗиЛ и Chevrolet, пострадали водитель и его сын

Кушнаренковский район | 19 дек 2020 | 11:20

Накануне Днём в Кушнаренковском районе на 1279 км автодороги Москва-Уфа произошло ДТП. Chevrolet Cruze столкнулся с попутной спецавтомашиной на базе ЗиЛ под управлением 52-летнего жителя Чишминского района.







Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по республике, ЗиЛ чистил проезжую часть и обочины от снега. По предварительным данным, 39-летний местный житель за рулём не справился с рулевым управлением.



В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 7-летний сын были госпитализированы.



Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП.



Всего за сутки сотрудниками ГИБДД Башкортостана выявлено более 3100 нарушений ПДД, задержаны 84 нетрезвых водителя.

Ранее сообщалось о том, что в Кушнаренковском районе оштрафовали заместителя главы за игнорирование обращений жителей. Соответствующую проверку провела местная прокуратура.





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Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ