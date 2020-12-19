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Авария в Кушнаренковском районе: столкнулись ЗиЛ и Chevrolet, пострадали водитель и его сын

Авария в Кушнаренковском районе: столкнулись ЗиЛ и Chevrolet, пострадали водитель и его сын

Кушнаренковский район | 19 дек 2020 | 11:20

Накануне Днём в Кушнаренковском районе на 1279 км автодороги Москва-Уфа произошло ДТП. Chevrolet Cruze столкнулся с попутной спецавтомашиной на базе ЗиЛ под управлением 52-летнего жителя Чишминского района.



Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по республике, ЗиЛ чистил проезжую часть и обочины от снега. По предварительным данным, 39-летний местный житель за рулём не справился с рулевым управлением.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 7-летний сын были госпитализированы.

Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП.

Всего за сутки сотрудниками ГИБДД Башкортостана выявлено более 3100 нарушений ПДД, задержаны 84 нетрезвых водителя.

Ранее сообщалось о том, что в Кушнаренковском районе оштрафовали заместителя главы за игнорирование обращений жителей. Соответствующую проверку провела местная прокуратура.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ

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