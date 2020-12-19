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Пожар в Учалинском районе уничтожил дом и убил двоих людей

Пожар в Учалинском районе уничтожил дом и убил двоих людей

Учалинский район | 19 дек 2020 | 14:10

В Башкирии в очередном пожаре погибли люди. На этот раз трагедия произошла в селе Батталово, расположенном в Учалинском районе.



Пожар охватил деревянный дом на ул. Молодежной. Когда пожарные ликвидировали возгорание, ими были обнаружены два мертвых тела. Установлено, что погибшими оказались женщина 1959 года рождения и мужчина 1968 года рождения.

В МЧС Башкирии сообщили, что причины пожара пока остаются неизвестными. Выяснением обстоятельств, приведших к трагедии, займется следственно-оперативная группа совместно с дознавателем.

Ранее сообщалось о том, что в Нефтекамске из пожара в многоэтажном доме ночью эвакуировали 16 человек. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, по прибытию установлено, что на 5-м этаже наблюдалось горение однокомнатной квартиры размером 4x5 метров

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Источник: bash.news
Фото: МЧС по РБ

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