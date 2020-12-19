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Авария в Альшеевском районе: пьяный водитель без прав наехал на тросовое ограждение

Авария в Альшеевском районе: пьяный водитель без прав наехал на тросовое ограждение

Альшеевский район | 19 дек 2020 | 14:16

18 декабря, во втором часу ночи, в Альшеевском районе произошло ДТП.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, на улице Магистральная в селе Раевка 30-летний местный житель за рулём «Ford Focus» не справился с рулевым управлением и наехал на металлическое тросовое ограждение.



В результате аварии 24-летний пассажир был госпитализирован. Известно, что водитель был пьян и не имел водительских прав. Начато разбирательство.

Ранее сообщалось об аварии в Кушнаренковском районе. Здесь столкнулись ЗиЛ и Chevrolet, пострадали водитель и его сын. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по республике, ЗиЛ чистил проезжую часть и обочины от снега

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Источник: gtrk.tv

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