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В Уфе на горке возле конгресс-холла «Торатау» пострадали 2 ребенка

В Уфе на горке возле конгресс-холла «Торатау» пострадали 2 ребенка

Уфа | 20 дек 2020 | 10:35

Управление по гражданской защите передает, что в Уфе на несанкционированной горке возле конгресс-холла «Торатау» вчера, 19 декабря, пострадали два ребенка.



Спасатели проинформировали, что о произошедшем им сообщили в 15:50. Как стало известно, при катании на тюбинге получила травму 12-летняя девочка, а через несколько часов 6-летний мальчик.

Оба ребенка были на несанкционированной горке в сопровождении взрослых. Об их состоянии данных нет, но известно, что дети госпитализированы. 

Ранее сообщалось о том, что в Уфе установили первый проекционный пешеходный переход. Необычная «зебра» появилась на Южном проезде.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Управление по гражданской защите

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