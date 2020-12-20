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Авария в Гафурийском районе: водители Datsun ON-DO и ВАЗ-21099 попали в больницу после столкновения

Авария в Гафурийском районе: водители Datsun ON-DO и ВАЗ-21099 попали в больницу после столкновения

Гафурийский район | 20 дек 2020 | 12:10

В Гафурийском районе Башкирии накануне вечером столкнулись два автомобиля, водители госпитализированы, сообщили в Управлении ГИБДД по региону.



ДТП произошло на 62 км автодороги Ишимбай-Красноусольский. Столкнулись Datsun ON-DO под управлением 70-летнего мужчины и ВАЗ-21099, за рулем которого находился 51-летний местный житель.

«В результате ДТП оба водителя были госпитализированы. Ведется разбирательство», — добавили в Управлении ГИБДД по Башкирии и добавили, что всего 19 декабря на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых 12 человек получили травмы.

Ранее сообщалось о том, что в Гафурийском районе из реки Белой извлекли тело рыбака. По предварительной информации, погибший был рыбаком. 43-летний мужчина пытался установить сети и провалился под лед.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: УГИБДД МВД по РБ

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